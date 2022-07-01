Сенатор Ковитиди: «Если не этот, то следующий президент Финляндии непременно предложит Путину сыграть с ним в хоккей»

Ольга Ковитиди отреагировала на слова президента Финляндии об отказе от хоккея с Путиным.

В 2012 году президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте приняли участие в хоккейном матче в Санкт-Петербурге.

«В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей. Чудесная песня Александры Пахмутовой на слова Владимира Добронравова обрела особую актуальность после заявления президента Финляндии, отказавшегося играть в хоккей с Владимиром Путиным.

Оно [заявление] обусловлено исключительно конъюнктурными настроениями вступившей в НАТО Финляндии, а также настроениями ее политических партнеров по альянсу. Мнение наших соседей финнов иное, более разумное и дружелюбное.

Если не этот, то следующий президент Финляндии непременно предложит президенту России сыграть с ним в хоккей, учитывая тесное географическое соседство и теплые родственные отношения граждан наших государств», – сказала сенатор РФ.

Президент Финляндии о хоккее с Путиным: «Сейчас не сыграл бы». Они участвовали в матче в Петербурге в 2012-м