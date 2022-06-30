Президент Финляндии о хоккее с Путиным: «Сейчас не сыграл бы». Они участвовали в матче в Петербурге в 2012-м

Президент Финляндии больше не будет играть в хоккей с .

Об этом Саули Ниинисте заявил, комментируя договоренность Турции с Финляндией и Швецией о вступлении этих стран в НАТО.

Президенты России и Финляндии приняли участие в хоккейном матче в Санкт-Петербурге, который состоялся в 2012 году.

– Есть фото, где вы играете в хоккей с Путиным. Сейчас вы бы сыграли с ним?

– Это был 2012 год. Мой первый визит в Россию.

– Вы говорите, что за десять лет все изменилось? Что тогда Путин был партнером, а теперь враг?

– Я бы не стал говорить «партнер». Когда есть такая протяженная граница, есть и повседневные проблемы, которые нужно решать. Например, в Финском заливе интенсивно идут морские перевозки. Есть семьи с родителями обеих национальностей.

Короче говоря, Россия была не партнером, а соседом, с которым нужно считаться.

– Так сейчас бы вы сыграли [с Путиным в хоккей]?

– Нет, сейчас не сыграл бы, – цитирует Ниинисте La Repubblica.