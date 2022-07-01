Фетисов о Знарке в «Ак Барсе»: «Руководство понимает его опыт и то, что он большой тренер. Поэтому и выбрали»

высказался о назначении Олега Знарка главным тренером .

Сегодня казанский клуб официально объявил о подписании контракта с тренером на один год.

«Посмотрим, к чему это приведет. Тренер назначается под результат.

Думаю, руководство «Ак Барса» понимает опыт Знарка и то, что он большой тренер, поэтому его и выбрали. Хочется пожелать удачи на новой работе», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»