Фетисов о Знарке в «Ак Барсе»: «Руководство понимает его опыт и то, что он большой тренер. Поэтому и выбрали»

Теги Ак Барс Вячеслав Фетисов Олег Знарок КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса»

Сегодня казанский клуб официально объявил о подписании контракта с тренером на один год.

«Посмотрим, к чему это приведет. Тренер назначается под результат.

Думаю, руководство «Ак Барса» понимает опыт Знарка и то, что он большой тренер, поэтому его и выбрали. Хочется пожелать удачи на новой работе», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»

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