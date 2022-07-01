«Ак Барс» объявил о подписании со Знарком контракта на 1 год

объявил о назначении Олега Знарка новым главным тренером.

Контракты с 59-летним специалистом и новым штабом клуба подписаны на один год.

Помощниками Знарка станут и Александр Бойков.

Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.

«Ак Барс» не объявлял о контракте со Знарком раньше, так как до 31 мая у него действовало соглашение с ФХР.

Знарок не тренировал в КХЛ в минувшем сезоне. Его последним клубом был «Спартак», который он покинул по итогам сезона-2020/21.

Тренер трижды выигрывал Кубок Гагарина – с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).

Прежний главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов покинул клуб 11 апреля, он руководил «Ак Барсом» на протяжении трех последних сезонов.

В минувшем сезоне клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).