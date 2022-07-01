Третьяк о Знарке в «Ак Барсе»: «У него сейчас есть амбиции, он ставит себе цель победить. Все зависит от мастерства тренера»

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Владислав Третьяк высказался о назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса»

Сегодня казанский клуб официально объявил о подписании контракта с тренером на один год. 

«Это опытный тренер, который три раза выиграл Кубок Гагарина и один раз – Олимпиаду. Самое главное, какие у него будут помощники, какими будут стратегия на игры, состав.

У него сейчас есть амбиции, и он ставит себе цель победить, будет стремиться к выигрышу Кубка Гагарина. Те же Шипачев и Войнов – опытные игроки, и нужно их правильно расставить, найти им правильное применение, чтобы они принесли пользу.

Тут все зависит от мастерства тренера», – сказал президент ФХР.

Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»

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