Знарок о назначении в «Ак Барс»: «Цели клуба понятны. Задача – за короткий срок создать команду, которая будет биться за Кубок»

высказался о своем назначении главным тренером .

Сегодня клуб официально объявил о подписании контракта со специалистом на один год.

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в «Ак Барс». Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны.

Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров – за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», – сказал Знарок.

Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»