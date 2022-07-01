Знарок о назначении в «Ак Барс»: «Цели клуба понятны. Задача – за короткий срок создать команду, которая будет биться за Кубок»

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Олег Знарок высказался о своем назначении главным тренером «Ак Барса»

Сегодня клуб официально объявил о подписании контракта со специалистом на один год. 

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в «Ак Барс». Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны.

Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров – за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», – сказал Знарок. 

Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»

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