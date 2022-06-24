Гадамчик об отсутствии России на ЧМ: «Это правильно с моральной точки зрения, но игроки не виноваты. Турнир пострадал»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Путин Алоис Гадамчик КХЛ Федерация хоккея Чехии ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Алоис Гадамчик высказался об отсутствии России на международных турнирах.

Ранее новый президент Федерации хоккея Чехии сообщил, что чешским хоккеистам не запретили играть в КХЛ, так как сборной страны нужен каждый хороший игрок.

– Должен ли каждый игрок нести ответственность за принятие решений, а затем иметь дело с возможными последствиями?

– Я думаю, что у Европы есть более сильные инструменты для борьбы с российским правительством. То, что россияне не могут играть на чемпионатах мира, правильно с моральной точки зрения. С другой стороны, чемпионат пострадал.

И эти игроки не виноваты. Они могут сказать Путину, что они с ним не согласны, но это все, что они могут сделать, – сказал Гадамчик.

Напомним, ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

Гадамчик о том, что чехам не запретили играть в КХЛ: «Сборной нужен каждый хороший хоккеист. Если он предпочитает уехать за деньгами, это его дело»

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