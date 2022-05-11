Путин вступился за фигуристов: «Монополия хоккея на лед должна отражаться в результатах спортсменов»

считает, что монополия хоккеистов на лед должна отражаться на результатах.

«Монополия хоккея на лед должна отражаться в результатах наших спортсменов», – заявил президент РФ.

Об этом Путин сказал на заседании попечительского совета «Талант и успех» после слов президента Федерация фигурного катания России Александра Горшкова и его просьбы, чтобы у фигуристов в будущем появилась своя ледовая арена.

После этого Путин поинтересовался у вице-президента по развитию КХЛ , как в образовательном центре «Сириус» идет подготовка юных спортсменов к соревнованиям.

Президенту рассказали, что в настоящее время «Сириус» контактирует с китайскими, казахскими и белорусскими юными спортсменами, чтобы организовать совместный хоккейный турнир, а также планах создать молодежную команду и отправить ее в молодежную хоккейную лигу.