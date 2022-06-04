Защитник «Югры» Елизаров пройдет предсезонные сборы с «Амуром»

Хоккеист «Югры» временно перешел в .

и «Амур» договорились о временном переходе 23-летнего защитника на период предсезонных сборов.

При дальнейшей заинтересованности дальневосточной команды в игроке югорский клуб получит денежную компенсацию.

Напомним, что новым главным тренером «Амура» стал Вадим Епанчинцев, ранее возглавлявший «Югру».

В минувшем сезоне Елизаров набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 22» в 49 матчах чемпионата . В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 15 играх при полезности «плюс 4».