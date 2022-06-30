«Питтсбург» хочет продлить контракт с ДеСмитом. Вратарь может выйти на рынок свободных агентов

намерен сохранить в составе вратаря .

Клуб ведет обсуждения с 30-летним голкипером о подписании нового контракта.

У американца истекает действующее соглашение с «Пингвинс», он может выйти на рынок свободных агентов 13 июля.

В 2019 году ДеСмит подписал 3-летний договор с клубом с кэпхитом 1,250 миллиона долларов в год.

В прошедшем сезоне голкипер провел 26 матчей в регулярном чемпионате , одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,79 шайбы и отражая 91,4% бросков. В плей-офф сыграл одну игру.