Вратарь «Питтсбурга» ДеСмит сделал шатаут в матче с «Бостоном», отразив 52 броска. Это 7-й случай в регулярках НХЛ с 1955 года

Вратарь ДеСмит сделал шатаут в матче с , отразив 52 броска.

30-летний американец сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:0). Его признали 2-й звездой встречи.

Это 3-й его сухой матч в текущем сезоне и 9-й – за карьеру. Со статистикой Кейси ДеСмита можно также ознакомиться здесь.

Начиная с 1955 года, когда в стали официально вести учет бросков, это 7-й случай, когда вратарь делает шатаут при 52+ отраженных бросках в матче регулярного чемпионата.

Рекордом владеет (2014 год, «Эдмонтон», 59 сэйвов в матче с «Сан-Хосе»).

Также в списке Майк Смит (2012, «Финикс», 54 против «Коламбуса»), (2015, «Колорадо», 54 против «Чикаго»), Крэйг Андерсон (2008, «Флорида», 53 против «Айлендерс»), Кертис Джозеф (1996, «Эдмонтон», 52 против «Детройта») и Жак Плант (1955, «Монреаль», 52 против «Чикаго»).

Кроме того, ДеСмит занял 2-е место в истории «Питтсбурга» по количеству сэйвов за матч регулярного чемпионата. Рекордом владеет Том Баррассо (1989, 57 отраженных бросков из 62 против «Чикаго», 6:5 ОТ).

При этом по числу сэйвов при шатауте Кейси установил рекорд клуба, превзойдя достижение Жана-Себастьяна Обена (2004, 45 сэйвов против «Далласа»).