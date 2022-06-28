Александр Никишин: «Спартак» провел достойную серию против СКА. Мы показали, что можем играть на равных с любым соперником»

Александр Никишин поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

– Какие ожидания от следующего сезона? Есть ли уверенность, что сможете как минимум повторить успех прошлого, когда удалось дойти до второго раунда плей-офф, а может, и превзойти его?

– Любой спортсмен хочет превзойти тот результат, которого он добился ранее. Надо работать. Так что загадывать не буду, что получится.

В любом случае мы провели достойную серию против СКА во втором раунде Кубка Гагарина, хоть и проиграли в пяти матчах. «Спартак» показал, что может играть на равных с любым соперником. Надо прибавлять и улучшать результаты.

– Уже ощущаете себя одним из лидеров команды?

– Не ощущаю. Возраст не позволяет вести себя как лидеру. Шайбы до сих пор заставляют собирать на тренировках (улыбается).

– Кто заставляет?

– Возраст заставляет. Я один из самых младших в команде, так что это даже не обговаривается, – сказал защитник «Спартака».