«Адмирал» подписал экс-голкипера «Спартака» Хомченко на год. Он стал лучшим вратарем 2-го дивизиона Швеции

подписал экс-вратаря Павла Хомченко.

Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано на один год и является односторонним.

Минувший сезон Хомченко провел во втором по рангу дивизионе Швеции (Allsvenskan), где играл за клуб АИК ( ).

Россиянин был признан лучшим вратарем по итогам чемпионата. Он провел 43 матча, в которых одержал 24 победы при 92,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,29.

В России Хомченко в основном играл в ВХЛ. В за карьеру провел только 14 матчей. Со статистикой можно ознакомиться здесь.