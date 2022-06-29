«Адмирал» подписал экс-голкипера «Спартака» Хомченко на год. Он стал лучшим вратарем 2-го дивизиона Швеции

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«Адмирал» подписал экс-вратаря «Спартака» Павла Хомченко. 

Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано на один год и является односторонним. 

Минувший сезон Хомченко провел во втором по рангу дивизионе Швеции (Allsvenskan), где играл за клуб АИК (Стокгольм). 

Россиянин был признан лучшим вратарем по итогам чемпионата. Он провел 43 матча, в которых одержал 24 победы при 92,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,29. 

В России Хомченко в основном играл в ВХЛ. В КХЛ за карьеру провел только 14 матчей. Со статистикой можно ознакомиться здесь

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