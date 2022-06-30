Кожевников о вратарях КХЛ: «Тренеры-легионеры подтаскивают иностранных и мало доверяют российским, особенно молодым»

высказался о ситуации с российскими вратарями в .

– Согласен с тем, что в КХЛ проблемы с российскими голкиперами. О чем тут говорить, если в последние годы с трудом находим кахаэловского вратаря для сборной и ждем спасателей из НХЛ.

– В чем суть проблемы?

– Во-первых, в массовых отъездах за океан. Во-вторых, в доверии. В интернете меня критикуют за жесткое отношение к тренерам-легионерам. Но посмотрите, как они подтаскивают иностранных вратарей и как мало доверяют российским, особенно молодым.

В у Питерса Коварж в свое время выпускался даже с травмами, на одной ноге, у Хартли в «Авангарде» был незаменим Грубец, у Немировски в так и не получил полноценного шанса Кочетков – в отличие от НХЛ, где его сразу увидели и ради перспективы сразу сделали ставку. Делайте выводы!

– Разве Хартли был не прав с Грубецом?

– Скажу так: Грубец – это 90 процентов успехов Хартли. Чех удивительным образом прибавлял в решающих матчах, вытягивая и в регулярном чемпионате, и в плей-офф.

Если бы не чешский вратарь, о Хартли мы вообще не спорили бы – он давно последовал бы дорогой Питерса, – сказал двукратный олимпийский чемпион.