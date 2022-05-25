Александр Кожевников: «Хартли руководство «Авангарда» помогало. К Рябыкину тоже должны прислушиваться, тогда все будет хорошо»

Александр Кожевников прокомментировал изменения в составе «Авангарда».

покинул клуб, после чего «Авангард» подписал контракт с вратарем .

– Грубец играл здорово, причины расторжения контракта никто не говорит. Конечно, это потеря для «Авангарда», он серьезно помогал команде.

Дай бог, чтобы у Галимова получилось. Год в не играл, но в жизни все бывает, он не старый вратарь.

У перестраивается команда, не думаю, что он будет претендовать на первое место в конференции. Видимо, будет играть молодежь. У команды новый тренер. руководство помогало, делало для него все, к Дмитрию Рябыкину тоже должны прислушиваться, и тогда все будет хорошо.

– Новый сезон будет для команды переходным?

– Получается, да, переходный. Новый тренер, практически новая команда.

– «Авангард» уже не будет фаворитом сезона?

– С омским характером, думаю, должны биться до конца. Кто его знает, может, и будут фаворитами? Молодежь в Омске хорошая и мы пока не знаем, как она заиграет. Неизвестно, кого еще «Авангард» подпишет. После начала сезона уже можно сделать выводы, – сказал двукратный олимпийский чемпион.