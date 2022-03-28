Александр Кожевников: «Хартли – конъюнктурщик. Грубец подсел, в две пары защитников тяжело играть. Он же с молодыми «очень здорово» работает»

Александр Кожевников вновь критически высказался в адрес главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.
28 марта омский клуб проведет с «Металлургом» шестой матч при счете 2-3 в серии Кубка Гагарина.
«Авангард» будет сопротивляться – это понятно. Хоть 30 голов в последних матчах «Магнитка» бы забила, это плей-офф, где все решает одна шайба.
В этой серии еще ничего не ясно, может, и седьмая игра будет.
Пока «Магнитка» выглядит сильнее, но она и сразу смотрелась. Первые игры Шимон Грубец чудеса творил, спасал команду. «Магнитка» же не стояла, моментов кучу имела. Но Грубец подсел – и все.
И в две пары защитников очень тяжело играть. Это работа Хартли. Он же все время с молодыми «очень здорово» работает.
Он еще когда в НХЛ был тренером, он же «здорово» к русским относился, насколько я знаю.
Отношение к Илье Ковальчуку – это другое. Он был уже звездой, по-другому к нему нельзя было относиться, а Хартли – тот еще конъюнктурщик», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
У «Авангарда» весь плей-офф – дыра в составе. Для нормальной заявки не хватает защитников