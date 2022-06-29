Орлов о главном игроке в истории «Кузни»: «Бобровский. Если кто-то хочет создавать себе кумиров, посмотрите на Серегу»

Дмитрий Орлов считает Сергея Бобровского главным хоккеистом в истории «Кузни».

– У вас есть мечта, чтобы однажды вернулась в ваш родной Новокузнецк?

– Конечно же, да! Ведь многие ребята из Новокузнецка попали в НХЛ. Там нам дали путь в хоккей. Там мы начинали, учились в спортивной школе, проводили целые дни на хоккейном катке.

Всегда есть сильная ностальгия, когда ты приезжаешь в Новокузнецк, где рос и учился. Всегда есть что вспомнить!

– А кто главный хоккеист в истории ?

– Давайте скажем, что Серега Бобровский. Он не выбирался на драфте, но попал в НХЛ, стал первооткрывателем. Это дорогого стоит, что он приехал в «Филадельфию» и доказал свою состоятельность. Все-таки две «Везина Трофи» взял человек, становясь лучшим вратарем НХЛ.

Я знаю, сколько он работал. Видел это каждый день. И это круто, что есть такие люди, на которых можно равняться. Вот таким и должен быть профессионал. Если кто-то хочет создавать себе кумиров, то посмотрите на Серегу.

– Вы общались с Бобровским нормально во время серии первого раунда – ? Ведь он вас выбил.

– Мы не общались. Но перед серией пожелали друг другу удачи. И потом ты стараешься фокусироваться на самом хоккее. Да и не принято по-братски общаться во время плей-офф. Ты ведь провел долгий тяжелый сезон, а потом начал биться за выживание. Стартует новый сезон, и тут уже нет друзей. Ты хочешь выиграть Кубок Стэнли. Ради этого играешь в . И это сможет сделать только один клуб из всех, – сказал защитник «Вашингтона».