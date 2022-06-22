Российские защитники в 4-й раз за последние 5 лет не получили голосов на «Норрис».

Голосование проводилось среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Каждый называл по 5 кандидатов, баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.

Обладателем приза лучшему защитнику сезона НХЛ стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар, с небольшим перевесом опередивший Романа Йоси из «Нэшвилла».

Всего в бюллетенях были упомянуты 18 защитников. Как и в прошлом году, россиян среди них не оказалось.

Последним представителем России, получавшим голоса на «Норрис», был из «Филадельфии». В 2020 году два журналиста поставили его на 5-е место, что принесло игроку «Флайерс» 2 балла.

Предыдущим россиянином в списках кандидатов на «Норрис» был из , получивший одно 5-е место в 2017 году.