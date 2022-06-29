Scotiabank, TELUS и Canadian Tire приостановили сотрудничество с Федерацией хоккея Канады из-за секс-скандала с участием победителей МЧМ-2018

Федерация хоккея Канады потеряла ряд спонсоров из-за секс-скандала.

Scotiabank, TELUS и Canadian Tire объявили, что приостанавливают сотрудничество с организацией в связи с делом о сексуальных домогательствах и насилии.

Президент и гендиректор Scotiabank Брайан Портер в открытом письме написал, что «потрясен недавними сообщениями» и считает, что Федерация хоккея Канады должна быть привлечена к ответственности.

«Мы приняли решение приостановить спонсорство Федерации хоккея Канады до тех пор, пока мы не будем уверены, что предпринимаются правильные шаги для улучшения культуры в этом виде спорта – как на льду, так и за его пределами», – написал Портер.

Он также заявил, что ожидает, что Федерация хоккея Канады гарантирует, что спонсорские средства Scotiabank были использованы «по назначению».

Согласно заявлению Портера, маркетинговые мероприятия Scotiabank на МЧМ-2023 отменены, инвестиции будут перенаправлены в другие программы, «включая Hockey Canada Assist Fund, который успешно помогает устранить финансовые барьеры для игры в хоккей среди молодежи, и женский чемпионат мира».

Scotiabank также сделает пожертвование фонду Canadian Women’s Foundation, который поддерживает женщин, ставших жертвами насилия.

В заявлении TELUS сообщается, что телекоммуникационная компания приостанавливает активацию спонсорства с Федерацией хоккея Канады и предстоящим МЧМ. TELUS «продолжит поддерживать предстоящие женские мероприятия и массовые инициативы, посвященные поддержке молодежи в хоккее», компания также пообещала перенаправить средства, которые должны были пойти на МЧМ, в организации, которые поддерживают женщин, пострадавших от сексуального насилия.

Canadian Tire также заявила, что «немедленно прекращает спонсорскую поддержку» предстоящего МЧМ.

Imperial Oil и Bauer Hockey сообщили, что следят за развитием ситуации.

«Мы внимательно следим за фактами в этой ситуации, чтобы определить следующие шаги для нашего партнерства и лучший способ добиться позитивных изменений», – говорится в заявлении Bauer Hockey.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.

Истица попросила присудить ей в общей сложности 3,55 миллиона долларов, в том числе 2 млн «за прошлый и будущий материальный ущерб», 1 млн в качестве штрафа, 300 тысяч долларов «за боль и страдания» и еще 50 тысяч долларов «за психический и эмоциональный стресс».

Насколько эти требования были учтены в мировом соглашении, не сообщалось.

Федерация хоккея Канады заявила, что не использовала госсредства для закрытия дела о сексуальных домогательствах. Будут слушания в парламенте