Против Федерации хоккея Канады начато расследование по поводу возможного использования госсредств для урегулирования иска о сексуальных домогательствах

Министр спорта Канады инициировала расследование в отношении Федерации хоккея страны.

Паскаль Сент-Онж сообщила, что начинает расследование по поводу того, использовались ли государственные средства для урегулирования судебного иска между Федерацией хоккея Канады и женщиной, обвинявшей игроков в сексуальных домогательствах.

Сент-Онж сказала, что проведет «судебную экспертизу», чтобы убедиться, что государственные средства не использовались для урегулирования иска и что игроки несут ответственность. Она добавила, что «канадцы заслуживают того, чтобы знать это».

«Финансовый аудит нужен, чтобы убедиться, что Федерация хоккея Канады соблюдает свое соглашение о финансировании с Министерством спорта Канады, и убедиться, что для урегулирования этого иска не использовались государственные средства», – сказал Сент-Онж.

Напомним, ранее стало известно, что что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.

Истица попросила присудить ей в общей сложности 3,55 миллиона долларов, в том числе 2 млн «за прошлый и будущий материальный ущерб», 1 млн в качестве штрафа, 300 тысяч долларов «за боль и страдания» и еще 50 тысяч долларов «за психический и эмоциональный стресс». Насколько эти требования были учтены в мировом соглашении, не сообщается.

Женщина, которой сейчас 24 года, заявила, что федерация была поставлена ​​в известность о предполагаемых сексуальных инцидентах, но не проводила никаких расследований и не применяла наказаний.

Согласно иску, предполагаемые домогательства случились 19 июня 2018 года в Лондоне (Онтарио), где проходило чествование молодежной сборной Канады, выигравшей в январе золотые медали на МЧМ.

Адвокат истицы подтвердил, что она согласилась на мировое соглашение по делу. Он отказался сообщить, подписала ли она соглашение о неразглашении в рамках урегулирования.