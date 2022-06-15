Федерация хоккея Канады заявила, что не использовала госсредства для закрытия дела о сексуальных домогательствах. Будут слушания в парламенте

Руководители Федерации хоккея Канады дадут показания в парламенте по делу о домогательствах.

В заявлении, опубликованном в ответ на приглашение парламента дать показания на следующей неделе, организация сообщила, что в рамках недавнего досудебного урегулирования этого дела не использовались государственные средства.

«Мы приветствуем возможность выступить перед комитетом по канадскому наследию. Мы очень серьезно относимся к обвинениям в адрес членов молодежной сборной сезона-2017/18, а также безопасности и благополучию всех, кто участвует в наших программах.

Мы уважаем желание молодой женщины, которая сообщила об этом инциденте, сохранить свою конфиденциальность. Призываем других также уважать ее желание.

Мы с нетерпением ждем возможности обсудить с комитетом неизменную приверженность федерации безопасности и честности молодежного спорта», – также говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.

Истица попросила присудить ей в общей сложности 3,55 миллиона долларов, в том числе 2 млн «за прошлый и будущий материальный ущерб», 1 млн в качестве штрафа, 300 тысяч долларов «за боль и страдания» и еще 50 тысяч долларов «за психический и эмоциональный стресс».

Насколько эти требования были учтены в мировом соглашении, не сообщалось.