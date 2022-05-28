В Канаде женщина отказалась от иска против ряда победителей МЧМ-2018. Она обвиняла хоккеистов в сексуальных домогательствах и насилии

В Канаде женщина отказалась от иска против хоккеистов, которых обвиняла в домогательствах.

TSN сообщает, что и достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.

Истица попросила присудить ей в общей сложности 3,55 миллиона долларов, в том числе 2 млн «за прошлый и будущий материальный ущерб», 1 млн в качестве штрафа, 300 тысяч долларов «за боль и страдания» и еще 50 тысяч долларов «за психический и эмоциональный стресс».

Насколько эти требования были учтены в мировом соглашении, не сообщается.

Женщина, которой сейчас 24 года, также заявила, что федерация была поставлена ​​в известность о предполагаемых сексуальных инцидентах, но не проводила никаких расследований и не применяла наказаний.

Согласно иску, предполагаемые домогательства случились 19 июня 2018 года в Лондоне (Онтарио), где проходило чествование молодежной сборной Канады, выигравшей в январе золотые медали на МЧМ.

Истица якобы познакомилась с игроками в баре. Они ее напоили, а затем один из них отправился с ней в отель. Чуть позже к ним присоединились остальные.

По словам женщины, ее запугивали и принуждали к действиям сексуального характера без ее согласия. Она утверждает, что была слишком пьяна, чтобы дать надлежащее согласие.

Адвокат истицы подтвердил, что она согласилась на мировое соглашение по делу. Он отказался сообщить, подписала ли она соглашение о неразглашении в рамках урегулирования.

заявила, что проанализирует факты по этому делу.

«Если это может касаться игроков, которые сейчас выступают в лиге, мы решим, какие действия могут быть уместными», – говорится в заявлении лиги.