Алексей Дементьев: «У Малкина все получится в любой команде НХЛ. Он профессионал, который исход многих матчей может решить в одиночку»

Алексей Дементьев поделился мыслями о возможном уходе Евгения Малкина из «Питтсбурга».

– Евгений Малкин всю свою карьеру в НХЛ провел в одном клубе – «Питтсбург Пингвинс». Смена места – это, конечно, стресс. И неважно, в каком возрасте игрок меняет свою команду. Необходимо найти новые контакты, новых друзей, магазины, детский сад и так далее. Очень многие вещи сопряжены со сменой места работы.

Но мы все знаем, что Малкин – очень серьезный профессионал, центральный нападающий, который исход многих матчей может решить в одиночку. В памяти его рекорды по набранным очкам в одной игре. Дай бог ему здоровья и у Малкина все получится в любой команде НХЛ.

– Он может стать усилением для команды, которая претендует на Кубок Стэнли? Была информация, что в числе претендентов на Малкина «Каролина» и действующий чемпион «Колорадо».

– О возможных вариантах с новой командой и о ее шансах на Кубок Стэнли не стоит говорить, пока контракт не подписан. С другой стороны, благодаря своему опыту и знаниям Малкин показывает ту игру, на которую могут ориентироваться молодые хоккеисты и тянуться за ним, – сказал агент.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и выиграл с ним три Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что он готов пойти на сокращение зарплаты. По контракту, срок действия которого истекает в июле, его кэпхит составлял 9,5 млн долларов.

Переговоры «Питтсбурга» с Малкиным идут нерегулярно. Некоторые представители клуба считают, что он уйдет (The Athletic)