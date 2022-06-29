Джон Стивенс и Шон Бурк вошли в тренерский штаб «Вегаса».

Джон Стивенс и Шон Бурк вошли в тренерский штаб .

Стивенс будет ассистентом главного тренера Брюса Кэссиди, а Бурк стал тренером вратарей и директором по их развитию в системе клуба.

56-летний Стивенс работал ассистентом главного тренера «Далласа» с 2019 года. Летом клуб решил поменять весь тренерский штаб.

В качестве главного тренера он работал с «Филадельфией» и «Лос-Анджелесом» (где также выиграл 2 Кубка Стэнли в качестве помощника).

55-летний Бурк был генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2018. В минувшем сезоне был директором по развитию вратарей в «Монреале».