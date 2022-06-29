Джон Стивенс и Шон Бурк вошли в тренерский штаб «Вегаса»

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Джон Стивенс и Шон Бурк вошли в тренерский штаб «Вегаса».

Стивенс будет ассистентом главного тренера Брюса Кэссиди, а Бурк стал тренером вратарей и директором по их развитию в системе клуба. 

56-летний Стивенс работал ассистентом главного тренера «Далласа» с 2019 года. Летом клуб решил поменять весь тренерский штаб. 

В качестве главного тренера он работал с «Филадельфией» и «Лос-Анджелесом» (где также выиграл 2 Кубка Стэнли в качестве помощника). 

55-летний Бурк был генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2018. В минувшем сезоне был директором по развитию вратарей в «Монреале». 

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