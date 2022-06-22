«Вегас» продлил Мироманова на 2 сезона. Второй год контракта – односторонний

продлил контракт с защитником на 2 сезона.

По данным CapFriendly, соглашение с 24-летним россиянином имеет гибридный характер.

В первый год оно будет двусторонним (зарплата 750 тысяч в НХЛ и 125 тысяч в АХЛ при минимуме за сезон 150 тысяч), во второй – односторонним (зарплата 775 тысяч).

В этом сезоне НХЛ Мироманов дебютировал в лиге, сыграв 11 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате. Он набрал 1 (0+1) очко при нейтральной полезности и 2 минутах штрафа за 09:47 в среднем на льду.

В 53 матчах в набрал 40 (11+29) очков при полезности «+11».