«Вегас» продлил Мироманова на 2 сезона. Второй год контракта – односторонний

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«Вегас» продлил контракт с защитником Даниилом Миромановым на 2 сезона.

По данным CapFriendly, соглашение с 24-летним россиянином имеет гибридный характер. 

В первый год оно будет двусторонним (зарплата 750 тысяч в НХЛ и 125 тысяч в АХЛ при минимуме за сезон 150 тысяч), во второй – односторонним (зарплата 775 тысяч). 

В этом сезоне НХЛ Мироманов дебютировал в лиге, сыграв 11 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате. Он набрал 1 (0+1) очко при нейтральной полезности и 2 минутах штрафа за 09:47 в среднем на льду. 

В 53 матчах в АХЛ набрал 40 (11+29) очков при полезности «+11». 

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