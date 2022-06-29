Кольяно провел 1140 игр в регулярках НХЛ до победы в Кубке Стэнли. Это 8-й результат в истории

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Эндрю Кольяно провел 1140 игр в НХЛ до победы в Кубке Стэнли, это 8-й результат в истории.

35-летний нападающий впервые в карьере выиграл трофей в составе «Колорадо», куда перешел из «Сан-Хосе» на дедлайне. 

В 16 матчах победного плей-офф на его счету 6 (3+3) очков. 

На момент победы у Кольяно в активе было 1140 матчей в регулярных чемпионатах. 

Больше игр до первой победы в Кубке Стэнли провели только 8 игроков – Рэй Бурк (1612, выиграл с «Колорадо» в 2001 году), Дэйв Андрейчук (1597, выиграл с «Тампой» в 2004 году), Глен Уэсли (1311, выиграл с «Каролиной» в 2006 году), Пэт Вербик (1225, выиграл с «Далласом» в 1999 году), Люк Робитайл (1205, выиграл с «Детройтом» в 2002 году), Род Бринд’Амор (1187, выиграл с «Каролиной» в 2006 году) и Джей Баумистер (1184, выиграл с «Сент-Луисом» в 2019 году). 

Кольяно провел больше матчей, чем Стив Дюшен (1113, выиграл с «Детройтом» в 2002 году) и Лэнни Макдоналд (1111, выиграл с «Калгари» в 1989 году). 

В составе «Эвс» выступал еще один тысячник с первым Кубком в карьере – защитник Джек Джонсон (1024 матча). 

 

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