Кольяно провел 1140 игр в регулярках НХЛ до победы в Кубке Стэнли. Это 8-й результат в истории

Эндрю Кольяно провел 1140 игр в до победы в Кубке Стэнли, это 8-й результат в истории.

35-летний нападающий впервые в карьере выиграл трофей в составе , куда перешел из «Сан-Хосе» на дедлайне.

В 16 матчах победного плей-офф на его счету 6 (3+3) очков.

На момент победы у Кольяно в активе было 1140 матчей в регулярных чемпионатах.

Больше игр до первой победы в Кубке Стэнли провели только 8 игроков – (1612, выиграл с «Колорадо» в 2001 году), Дэйв Андрейчук (1597, выиграл с «Тампой» в 2004 году), Глен Уэсли (1311, выиграл с «Каролиной» в 2006 году), Пэт Вербик (1225, выиграл с «Далласом» в 1999 году), Люк Робитайл (1205, выиграл с «Детройтом» в 2002 году), Род Бринд’Амор (1187, выиграл с «Каролиной» в 2006 году) и (1184, выиграл с «Сент-Луисом» в 2019 году).

Кольяно провел больше матчей, чем Стив Дюшен (1113, выиграл с «Детройтом» в 2002 году) и Лэнни Макдоналд (1111, выиграл с «Калгари» в 1989 году).

В составе «Эвс» выступал еще один тысячник с первым Кубком в карьере – защитник (1024 матча).