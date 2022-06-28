Андрей Миронов: «Хорошо, что в чемпионате будет всего одна пауза в декабре. Перерывы на пользу не идут»

высказался о предложении изменить структуру чемпионата КХЛ.

– Что думаешь о предложении ФХР разделить лигу на две части? Игрокам было бы интереснее побольше встречаться с более сильными соперниками и поменьше разъезжать по стране?

– Пусть лига принимает решение, мы будем играть в любом формате. Лично меня и нынешний вполне устраивает.

А вот то, что в чемпионате будет всего одна пауза в декабре, это очень хорошо. Перерывы на пользу не идут. Лучше играть непрерывно.

– Но и матчей будет значительно больше, чем в прошлом году.

– И это здорово. Играть лучше, чем тренироваться. В НХЛ по 82 матча в регулярке проводят – красота. И для болельщиков, и для игроков так комфортнее, – сказал защитник московского клуба.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург». Будет всего одна пауза на игры сборных