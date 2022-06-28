Миронов об отказе от более выгодных контрактов ради «Динамо»: «Такой я человек, таким воспитали. Это мой родной клуб»

рассказал, почему решил остаться в при интересе других клубов.

– Весной ты в очередной раз потряс болельщиков тем, что отказался от более выгодных контрактов ради «Динамо». Почему ты это сделал? Ведь подобная преданность клубу – исключительная вещь в наши дни.

– Вот такой я человек, таким меня воспитали. «Динамо» – мой родной клуб. Поэтому я никогда не скрывал, что в первую очередь хочу играть за него.

Даже когда предложения от других клубов уже на столе лежали, я людям честно говорил: сперва дождусь, что «Динамо» предложит, а потом уж решение приму. В итоге мы обо всем договорились. Хотя, может, кто-то меня и не поймет.

– На самом деле это выглядит очень красиво – поставить родную команду выше денег.

– Я все принципиальные решения в своей жизни принимаю сам, на чужое мнение никогда не оглядываюсь. «Динамо» – клуб, который меня воспитал. Москва - город, где я родился и вырос. Мне здесь комфортно. Поэтому вот такой выбор, – сказал защитник московского клуба.