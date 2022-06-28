Кучеров играл с травмой мениска в плей-офф. У Пойнта разрыв четырехглавой мышцы бедра

Хоккеисты «Тампы» играли в плей-офф с травмами.

У Брэйдена Пойнта был разрыв четырехглавой мышцы бедра. Он восстановится через несколько недель.

Пьер-Эдуар Бельмар начал выступление в плей-офф с травмой мениска.

получил растяжение связок акромиально-ключичного сустава в серии с «Рейнджерс», а затем вывих другого плеча в серии «Колорадо». Ему, вероятно, потребуется операция.

повредил палец в серии с «Рейнджерс», играл с травмой мениска. Брэндон Хэйгл получил перелом стопы в серии с «Флоридой».

У Ника Пола было растяжение связок акромиально-ключичного сустава и медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

получил растяжение связок акромиально-ключичного сустава.

«Лайтнинг» уступили «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2-4.

Патрик Марун: «Вас шокирует отчет о травмах «Тампы»

Очень жаль, что «Тампа» не вошла в историю с третьим кубком подряд. Но глобально так даже интереснее