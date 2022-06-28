Кучеров играл с травмой мениска в плей-офф. У Пойнта разрыв четырехглавой мышцы бедра

Хоккеисты «Тампы» играли в плей-офф НХЛ с травмами.
У Брэйдена Пойнта был разрыв четырехглавой мышцы бедра. Он восстановится через несколько недель.
Пьер-Эдуар Бельмар начал выступление в плей-офф с травмой мениска.
Энтони Сирелли получил растяжение связок акромиально-ключичного сустава в серии с «Рейнджерс», а затем вывих другого плеча в серии «Колорадо». Ему, вероятно, потребуется операция.
Райан Макдона повредил палец в серии с «Рейнджерс», Никита Кучеров играл с травмой мениска. Брэндон Хэйгл получил перелом стопы в серии с «Флоридой».
У Ника Пола было растяжение связок акромиально-ключичного сустава и медиальной коллатеральной связки коленного сустава.
Кори Перри получил растяжение связок акромиально-ключичного сустава.
«Лайтнинг» уступили «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2-4.
Патрик Марун: «Вас шокирует отчет о травмах «Тампы»
Очень жаль, что «Тампа» не вошла в историю с третьим кубком подряд. Но глобально так даже интереснее