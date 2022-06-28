Казанский об игре защитников «Колорадо»: «Эта команда – новый законодатель моды в хоккее»

Денис Казанский прокомментировал победу «Колорадо» над «Тампой» в финале Кубка Стэнли (4-2).

«Я думаю, мы впервые за долгое время увидели предсказуемый финал , потому что выстроила чемпионскую команду. Два раза подряд выиграли – это показатель качества, а третий раз подряд выйти в финал – это династия. Что касается , то команда строилась очень долго работой тренеров.

Финальный исход многими прогнозировался до старта серии. Свежесть и восприятие помогли «Колорадо», эта команда – точно новый законодатель моды в хоккее, я имею ввиду игру защитников.

Параллели в футболе: у Гвардиолы или Клоппа огромное значение имеют крайние защитники. Здесь, на мой взгляд, разработана стратегия атакующих игроков. Все игроки обороны помогают в атаке, это, конечно, решило серию.

Не только у игра пошла, но и у всей команды. Ничушкин нашел не только доверие, но и конкретно свою игру. Мы видели абсолютно ролевой хоккей, который ему удалось показать. У него не было давления, что все ждали от него забитых шайб, а шайбы просто стали дополнением к его труду», – сказал комментатор.