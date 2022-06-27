Патрик Марун: «Вас шокирует отчет о травмах «Тампы»

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Патрик Марун предупредил, что всех шокирует отчет о травмах хоккеистов «Тампы».

«Лайтнинг» уступили «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2-4.

По ходу плей-офф повреждения получили нападающие Брэйден Пойнт, Энтони Сирелли, защитник Эрик Чернак, а также другие игроки.

«Вы будете шокированы, когда опубликуют отчет о наших травмах. 

Я горжусь ребятами за то, что они сделали за последние три года. Мы совершили невероятный забег. Но в этот раз не справились», – сказал нападающий «Тампы».

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