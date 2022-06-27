Патрик Марун: «Вас шокирует отчет о травмах «Тампы»

Патрик Марун предупредил, что всех шокирует отчет о травмах хоккеистов «Тампы».
«Лайтнинг» уступили «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2-4.
По ходу плей-офф повреждения получили нападающие Брэйден Пойнт, Энтони Сирелли, защитник Эрик Чернак, а также другие игроки.
«Вы будете шокированы, когда опубликуют отчет о наших травмах.
Я горжусь ребятами за то, что они сделали за последние три года. Мы совершили невероятный забег. Но в этот раз не справились», – сказал нападающий «Тампы».
Как «Колорадо» сделал это: Беднар перехитрил Купера, вложился в концовку и уничтожил нападение «Тампы»