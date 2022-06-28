Маккиннон занял 2-е место в голосовании на «Конн Смайт», Василевский – 4-е. У Ничушкина 3 голоса, у Кучерова и Макдэвида – ни одного

Нэтан Маккиннон занял 2-е место в голосовании на «Конн Смайт», Андрей Василевский – 4-е.

Обладатель приза самому ценному игроку плей-офф определялся по итогам голосования 18 представителей Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA).

Каждый называл тройку кандидатов, баллы считались по схеме 5-3-1.

Как сообщалось ранее, защитник «Колорадо» Кэйл Макар стал абсолютным победителем, получив все 18 первых мест.

Второе место занял форвард «Эвеланш» Нэтан Маккиннон (47 баллов, 0-15-2), третье – еще один нападающий «Эвс» Микко Рантанен (7 баллов, 0-2-1).

Четвертым стал вратарь «Тампы» (4 балла, 0-0-4). Пятое место разделила группа игроков с тремя баллами – Назем Кадри («Колорадо», 0-1-0), («Колорадо», 0-0-3), Ондржей Палат ( , 0-0-3), Стивен Стэмкос («Тампа», 0-0-3).

Еще 2 голоса получил капитан Габриэль Ландескуг (2 балла, 0-0-2).

Отметим, что лучший бомбардир Кубка Стэнли Коннор Макдэвид голосов не получил.

При этом прецедент голосования за игрока, не попавшего в финал, существует – в 2017 году в одном из бюллетеней был упомянут защитник «Оттавы» Эрик Карлссон.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, ставший 4-м бомбардиром розыгрыша (и вторым по очкам среди игроков команд-финалистов) тоже не был упомянут.

Добавим, что PHWA официально раскрывает данные по голосованию с 2017 года.

Василевского упомянули Эллиотт Фридман (Sportsnet), Эмили Каплан (ESPN), Пьер Лебрюн и Питер Бо (оба – The Athletic).

Ничушкина – Пер Бьюрман (Aftonbladet, Швеция), Кевин Макгрэн (Toronto Star) и Майкл Руссо (The Athletic).