Козлов о селекции «Салавата»: «Молодежь способна занять 10 вакансий, не надо ее принижать. Нужно лишь какое-то время – для перестройки»

заявил, что «Салават» в новом сезоне будет делать ставку на молодежь.

– Некоторые болельщики «Салавата» волнуются – в межсезонье команда потеряла десятерых игроков, а приобрела только пятерых. На фоне главных соперников по конференции «Ак Барса», «Металлурга» и Ко селекция уфимского клуба не впечатляет...

– Действительно, пока у нас соотношение ушедших-пришедших – 10:5. Попрощались с легионерами, вокруг которых строилась команда в последние годы. Но при этом в плей-офф мы доказали, что за счет молодежных резервов способны играть в конкурентный хоккей. В первую очередь нам нужно перенести этот кубковый весенний импульс на предстоящий сезон.

Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов в интервью уже сказал, что фундаментом новой команды станут российские игроки, прежде всего воспитанники хоккея Башкортостана. И они способны занять те десять вакансий, которые появились в это межсезонье. Под этим углом и предлагаю взглянуть на нашу селекцию.

– Не считаете, что молодые в – самый рискованный актив?

– Будем работать над тем, чтобы риска не было. Здесь многое зависит от самих молодых, от их понимания профессии. Весной они сделали шаг вперед, но чтобы состояться в хоккее, таких шагов должно быть много. И это самое сложное в таком возрасте – не остановиться, не поймать болезнь, а с каждым днем пахать все больше и больше. Мы, тренеры, сделаем все возможное, чтобы ребятам здесь помочь и подсказать.

Кстати, в апреле было приятно прочитать интервью тренера сборной России Сергея Зубова, который отметил, что наша тройка Башкиров – Алалыкин – Пустозеров стала открытием серии матчей против белорусов. Это говорит о том, что «Салават» работает в правильном направлении. И вселяет осторожный оптимизм.

– Вы считаете, что тройка Алалыкина способна побеждать, скажем, тройку Радулов – Шипачев – Кагарлицкий или легионерское звено «Металлурга»?

– На мой взгляд, такой потенциал у молодых воспитанников «Салавата» есть. Но понятно, что это большая работа и большой путь. Играть против молодых белорусов – это одно, против Шипачева и Радулова – другое.

В любом случае не надо принижать нашу молодежь. В есть группа опытных мастеров, которая способна вселить уверенность в многочисленных юниоров. Так что нам нужно лишь какое-то время – для перестройки, – сказал главный тренер уфимцев.