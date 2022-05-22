40 млн рублей – зарплата Миронова по новому контракту с «Динамо». Другие клубы предлагали больше (Артур Хайруллин)

Зарплата защитника Андрея Миронова по контракту с «Динамо» – 40 млн рублей.

Ранее стало известно, что 27-летний игрок продлил соглашение с бело-голубыми на 2 года.

«Сейчас Андрей подписал контракт на 40 млн рублей в год. При том, что в других клубах ему предложили значительно больше.

Такая же ситуация была и когда Миронов возвращался из «Колорадо», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Андрей Миронов: «Были предложения от других клубов. Второй раз в жизни на кону стояли деньги, но я выбираю «Динамо»