Миронов согласился на понижение зарплаты с 50 до 35 млн рублей, чтобы остаться в «Динамо» («Матч ТВ»)

согласился на понижение зарплаты ради нового соглашения с .

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что защитник продлил контракт с «Динамо» на два года.

По данным телеканала, Миронов имел ряд предложений от клубов Восточной конференции. Там он мог зарабатывать не менее 50 млн рублей в год.

27-летний защитник согласился на менее привлекательные условия, чтобы остаться в «Динамо».

В московском клубе КХЛ он будет зарабатывать 35 млн рублей. В соглашении также прописаны бонусы.

В сезоне-2021/22 он получал 50 млн рублей.