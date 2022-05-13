Андрей Миронов: «Были предложения от других клубов. Второй раз в жизни на кону стояли деньги, но я выбираю «Динамо»

заявил, что ради отказался от больших денег в других клубах.

– В этом году вы находились на рынке неограниченно свободных агентов и могли выбирать свою судьбу самостоятельно. Широко известно, что вы имели лучшие контрактные предложения от других клубов, но все-таки сделали выбор в пользу «Динамо». Почему?

– Потому что хотел остаться в «Динамо». Это мой родной дом и тот клуб, который в меня поверил и воспитал, к тому же Москва – мой родной город. Думаю, что действительно все прекрасно знают ситуацию, что у меня были предложения от других клубов лиги с лучшей финансовой составляющей, нежели предложение от «Динамо».

Но раньше, когда возвращался в Россию после скомканного сезона в Северной Америке, тогда у меня тоже был статус НСА, и многие клубы в тот момент предлагали лучшие контракты, но я выбрал «Динамо». И сейчас, можно сказать, что второй раз в моей жизни на кону стояли деньги, но я выбираю свой родной клуб.

– Покинувший «Динамо» голкипер Иван Бочаров в недавнем интервью говорил, что обсуждал тему совместного перехода в «Локомотив», но при этом сам он не сомневался, что вы договоритесь о контракте с «Динамо». А у вас в какой-то момент возникали сомнения в совершении сделки?

– Ситуация складывалась таким образом, что я ждал от «Динамо» конкретного контрактного предложения, но при этом не буду скрывать – параллельно разговаривал с другими клубами лиги, и не одним. Во мне была заинтересованность, и контракты лежали у меня на столе, но я их придерживал и всегда подчеркивал, что как только получу предложение от «Динамо», тогда и буду принимать решения. А поспешных выводов до окончания переговоров с «Динамо» делать был не намерен.

– Агенты не пытались вас отговорить от варианта с «Динамо», ведь вряд ли мы откроем какой-то секрет для публики, если скажем, что они работают за процент от контракта и естественным образом заинтересованы в том, чтобы их клиент подписывал соглашение на лучших условиях?

– Моими агентами являются Юрий Леонидович Николаев и , и когда мы обсуждали с ними контрактный вопрос, они сразу сказали мне, что как я скажу, так мы и будем действовать. Юрий Леонидович сказал, что мы работаем на тебя и только тебе принимать решения.

Надо отдать им должное, что они ничего от меня не скрывали и честно рассказывали о ходе всех переговоров – говорили, в каком клубе сколько денег предлагают, а в каком месте ничего не предлагают, но при этом не влияли на принятие решения. Они выкладывали все варианты мне на стол, но решение на 100% зависело только от меня, – сказал защитник бело-голубых.