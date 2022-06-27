Вячеслав Буцаев: «Стоит отдать должное «Тампе» за пятый матч, когда все близилось к завершению. В шестой игре не хватало свежести»

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Вячеслав Буцаев высказался об исходе финала Кубка Стэнли.

«Колорадо» победил «Тампу» в финальной серии со счетом 4-2.

– Победил сильнейший. Финальная серия – это украшение всего сезона.

По шестому поединку можно сказать, что мы увидели равную игру, видели, что «Тампа» потратила много физических сил в предыдущих матчах, им не хватало свежести, хотя команда и играла при поддержке своих болельщиков.

«Тампа» хотела продолжить эту серию, но феноменальная игра «Колорадо» не позволила этого сделать. «Эвеланш» победили заслуженно, они выглядели все-таки помощнее соперника.

Наверное, нужно отдельно поздравить Валерия Ничушкина, еще одного российского хоккеиста, имя которого будет нанесено на Кубке Стэнли.

– Какие ваши впечатления в целом от финальной серии?

– Серия была интересной. Первый матч прошел в упорной борьбе, во втором мы увидели полное доминирование «Колорадо», третий – обратная сторона медали, уже «Тампа» владела полным преимуществом.

В четвертом поединке был особый момент – после этого результата «Тампе» было уже тяжелее вытаскивать эту серию, поскольку счет стал 3-1.

Но «Тампе» стоит отдать должное, ведь они затем провели отличный матч в Колорадо, когда, казалось бы, что все близится к завершению.

«Эвеланш» хотели закончить этот триллер, но нам дали еще один матч, который и состоялся этой ночью. Очень интересным получился сценарий этой серии. Думаю, что зрители не разочаровались в этом хоккее, – сказал главный тренер «Витязя».

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