Овечкин и Дацюк сыграют в прощальном матче Семина

Стало известно, кто сыграет в прощальном матче .

«Такого количества титулованных хоккеистов в крае, какое ожидаем 30 июня, не было никогда. У нас девять чемпионов мира приедут, четыре обладателя Кубка Стэнли и пять обладателей Кубка Гагарина», – сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Семин добавил, что в матче примут участие нападающий и олимпийский чемпион Павел Дацюк.

Ранее сообщалось, что среди приглашенных – Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, , Кирилл Капризов, Александр Радулов, Арсений Грицюк, Данис Зарипов и другие известные хоккеисты.

Александр Семин – уроженец Красноярска. В России он играл за «Трактор», «Ладу», «Химик», «Сокол», «Торпедо», «Металлург» Магнитогорск и «Витязь».

Он провел 650 матчей в регулярных чемпионатах , выступая за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль», и набрал 517 очков (239+278).

В составе сборной России Семин стал чемпионом мира 2008 и 2012 годов.