Александр Овечкин: «Красноярск – хоккейный край. Один раз с Семиным пошли в лес, глухая тайга, избушка, рядом – магазин. И нас узнали даже там!»

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Александр Овечкин сообщил, что прилетит на прощальный матч Александра Семина в Красноярске.

– Вы собираетесь к своему другу Александру Семину в конце июня на прощальный матч в Красноярск?

– Да, я прилечу. Обязательно буду у Семы. И я знаю, что Красноярск – хоккейный край. Мы один раз с Сашей пошли в лес, глухая тайга, избушка, рядом – магазин. И нас узнали даже там! 

– Какие у вас планы на лето? Когда приступите к тренировкам?

– Я думаю, мы начнем подготовку в конце июня. Будем работать постепенно. А потом уже плодотворно подойдем к тренировочному процессу в июле и августе.

– Вы обычно начинали готовиться к сезону в августе.

– Я начинал в середине июля. А теперь будет почти на месяц раньше. Почему? Хочу что-то поменять, – сказал нападающий «Вашингтона».

Семин пригласил Овечкина, Малкина, Капризова, Ковальчука и других звезд на свой прощальный матч в Красноярске

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