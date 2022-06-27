Ничушкин в 6-м матче финала: 4 броска, 2 хита, 3 перехвата и «+1» за 22:50 – первое время среди форвардов «Эвс»

сыграл почти 23 минуты в 6-м матче финала с .

Россиянин принял участие в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:1, 4-2), хотя перед игрой заметно прихрамывал.

Нападающий провел на льду 22 минуты 50 секунд (0:27 – в большинстве, 0:53 – в меньшинстве, «+1»). Это лучший показатель среди форвардов «Эвс».

На счету Валерия 4 броска в створ, 2 силовых приема и 3 перехвата.

Он завершил плей-офф с 15 (9+6) очками в 20 матчах. В финальной серии на его счету 6 (4+2) баллов в 6 играх.

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