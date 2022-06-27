Купер о поражении «Тампы» в финале: «Мы встретили достойного соперника. Но о нас будут помнить еще долго, надеюсь»

Тренер назвал достойным соперником после поражения в финале.

«Лайтнинг» уступили «Эвеланш» в финале Кубка Стэнли (2-4, 1:2 в шестом матче). Клуб не сумел сделать три-пит – выиграть 3 Кубка Стэнли подряд.

Этого не удавалось никому после династии «Айлендерс», выигравшей 4 Кубка с 1980 по 1983 годы.

«В этой серии мы встретили достойного соперника. Но я надеюсь, что люди еще долго будут вспоминать о нашей команде.

Обо всем, через что мы прошли и что пережили за эти три года», – сказал .