Купер о поражении «Тампы» в финале: «Мы встретили достойного соперника. Но о нас будут помнить еще долго, надеюсь»

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Тренер «Тампы» назвал «Колорадо» достойным соперником после поражения в финале. 

«Лайтнинг» уступили «Эвеланш» в финале Кубка Стэнли (2-4, 1:2 в шестом матче). Клуб не сумел сделать три-пит – выиграть 3 Кубка Стэнли подряд. 

Этого не удавалось никому после династии «Айлендерс», выигравшей 4 Кубка с 1980 по 1983 годы. 

«В этой серии мы встретили достойного соперника. Но я надеюсь, что люди еще долго будут вспоминать о нашей команде.

Обо всем, через что мы прошли и что пережили за эти три года», – сказал Джон Купер

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