Валерий Газзаев: «Овечкин – выдающаяся личность и спортсмен. Если бы он начал карьеру футболиста, а не хоккеиста, находился бы на таком же высоком уровне»

Валерий Газзаев поделился мнением об игре Александра Овечкина за футбольное «Динамо».
25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.
«Александр Овечкин – выдающийся спортсмен современности. Если человек талантлив, то он талантлив во всем.
Может, у него нет каких-то специфических навыков игры в футбол, но он продемонстрировал свои бомбардирские качества, с чем я его и поздравляю.
Мы все лишний раз убедились, что он выдающаяся личность и спортсмен. Если бы он начал карьеру не хоккеиста, а футболиста, то находился бы на таком же высоком уровне, на каком он находится сейчас в мировом хоккее», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
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