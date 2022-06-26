Валерий Газзаев: «Овечкин – выдающаяся личность и спортсмен. Если бы он начал карьеру футболиста, а не хоккеиста, находился бы на таком же высоком уровне»

Валерий Газзаев поделился мнением об игре за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Александр Овечкин – выдающийся спортсмен современности. Если человек талантлив, то он талантлив во всем.

Может, у него нет каких-то специфических навыков игры в футбол, но он продемонстрировал свои бомбардирские качества, с чем я его и поздравляю.

Мы все лишний раз убедились, что он выдающаяся личность и спортсмен. Если бы он начал карьеру не хоккеиста, а футболиста, то находился бы на таком же высоком уровне, на каком он находится сейчас в мировом хоккее», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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