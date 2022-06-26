Жамнов об Овечкине: «Те, у кого осталась советская закалка, могут играть и в футбол, и в хоккей, и в гандбол. Этого не хватает молодым»

Алексей Жамнов высказался об игре Александра Овечкина за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Саша молодец, он добивается всего, к чему идет. Мне кажется, что даже если бы он ушел в футбол или занимался изначально им, то добился бы таких же вершин. Может, даже в каждом матче бы забивал.

Так нужно уметь. Человек гениален, талантлив и разносторонен. Раньше все спортсмены занимались многими видами спорта и те, у кого осталась советская закалка, могут спокойно играть и в футбол, и в хоккей, и в гандбол. Этого не хватает молодым ребятам», – сказал главный тренер сборной России по хоккею.

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