Вячеслав Фетисов: «Если бы Овечкин не стал хоккеистом, мог бы быть отличным футболистом или баскетболистом»

оценил игру за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Видел гол Овечкина за «Динамо» – Саша молодец, все красиво сделал. Честно говоря, я его отговаривал от этого матча, говорил, чтобы был повнимательнее, потому что можно получить травму. В футболе работают совершенно другие виды мышц, там абсолютно другая нагрузка. Но он со всем справился, отлично все сделал и, слава богу, без травм.

Его игра за футбольное «Динамо» – это настоящее событие в плане того, что он показал пример разносторонне развитого спортсмена. Мы в свое время умели играть во все игры без исключения, Овечкин – уходящий пример такого хоккеиста. Сегодняшняя ранняя специализация юных хоккеистов не позволяет им получать радость от других видов спорта.

Овечкин показал пример для всех, кто сейчас загоняет детей с раннего возраста в хоккей, заставляет тренироваться по семь дней в неделю и не дает возможности им разностороннее развиваться. Потом их выкидывают из спорта в 12 лет, и они никому не нужны. Так быть не должно, это надо менять обязательно и как можно быстрее.

Вот, пожалуйста, наглядная иллюстрация – если бы Овечкин не стал хоккеистом, он бы мог быть отличным футболистом или баскетболистом. В общем, поздравляю Сашу с таким дебютом, это было здорово», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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