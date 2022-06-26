Мамин о турнире ФХР «3 на 3»: «Людей было больше, чем на некоторых матчах КХЛ»

Максим Мамин поделился впечатлениями от турнира в формате «3 на 3».
25 июня в Балашихе прошел турнир по хоккею «3 на 3» под эгидой ФХР. Мамин был заявлен за команду Омск, но в матчах участие не принимал.
– Максим, какие впечатления от турнира?
– Мне все понравилось. Организация хорошая, уровень тоже хороший. Ребята играющие, скорости высокие. Хорошо, что проводятся такие турниры.
Со стороны все смотрится достаточно зрелищно. Парни стараются добавлять больше креатива. У кого лучше игровое мышление, у того лучше получается играть в таком формате.
– Болели за кого-нибудь?
– Конечно. Мои друзья играли за команду Омск, и я их поддерживал. Думал, что именно они будут фаворитами турнира, но, к сожалению, им пришлось покинуть турнир на стадии четвертьфинала. По составу у них была хорошая команда. Мне казалось, что они смогут дойти до финала.
– На ваш взгляд, какие перспективы имеет этот формат в нашей стране?
– Мне кажется, они есть. Все об этом говорят. Интерес к нему есть. Посмотрите, как были заполнены трибуны. Людей было больше, чем на некоторых матчах КХЛ. Значит, им это нравится. Так что, перспектива есть.
– Если вас как-нибудь пригласят на такой турнир, не откажетесь от того, чтобы сыграть?
– Да, я думаю, что поиграю следующим летом. Просто сейчас я пока к этому не готов, а так, с удовольствием, – сказал нападающий «Флориды».