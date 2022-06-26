Максим Мамин: «Мне нравится формат «3 на 3» на большой площадке. Выше скорости, хоккей динамичнее смотрится»

поделился мнением о хоккее в формате «3 на 3».

25 июня в Балашихе прошел турнир по хоккею «3 на 3» под эгидой ФХР. Мамин был заявлен за команду «Омск», но в матчах участие не принимал, он поддерживал партнеров на скамейке.

«Я еще в отпуске. Ни разу не катался, не в форме, а тут уровень высокий, поэтому нет смысла выходить и ползать. Пока еще не готов.

Мне нравится смотреть формат «3 на 3» на большой площадке. Выше скорости, хоккей динамичнее смотрится. К судейству претензий нет никаких», – сказал нападающий «Флориды».