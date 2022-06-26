Мамин подпишет контракт с ЦСКА на 3 года (ТАСС)

Максим Мамин подпишет контракт с ЦСКА.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

возвращает в Россию.

Срок нового контракта с ЦСКА составит три года», – сказал источник.

Мамин – воспитанник ЦСКА. Нападающий играл за команду в КХЛ с 2014 по 2017 год и с 2018 по 2021 год.

В сезоне-2021/22 Мамин выступал за «Флориду». 27-летний россиянин набрал 14 (7+7) очков в 40 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 11:54. В его активе также 4 игры в плей-офф.

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