Максим Мамин: «Не хотелось бы, чтобы у «Тампы» было три Кубка Стэнли подряд. Будет лучше, если выиграет «Колорадо»

Максим Мамин не хочет, чтобы «Тампа» выиграла третий Кубок Стэнли подряд.
– Смотрите ли финал Кубка Стэнли?
– Да, смотрю обзоры матчей. Но у меня нет никаких предпочтений. Просто приятно смотреть. Обе команды показывают высокий уровень игры и забивают зрелищные голы.
– Как думаете, «Тампа» сравняет счет?
– Учитывая то, что шестая игра будет у них дома, я полагаю, что так и произойдет. Мне кажется, что в серии будет семь игр.
– Насколько крут этот финал, на ваш взгляд?
– Крутой финал. Я думаю, что будет лучше, если выиграет «Колорадо». Мне бы не хотелось, чтобы у «Тампы» было три Кубка подряд.
– Ну да, тем более, что у того же Валерия Ничушкина сумасшедший прогресс в этом сезоне. Каким он вам видится со стороны?
– Я не эксперт, но рад за Валеру. У него все здорово идет, он забивает голы и является звездой в составе своей команды, – сказал нападающий «Флориды».
Суперсила «Тампы»-2022 – не творчество в атаке, а заблокированные броски. Никто не бросается под шайбу так, как ее игроки