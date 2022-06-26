Максим Мамин: «Не хотелось бы, чтобы у «Тампы» было три Кубка Стэнли подряд. Будет лучше, если выиграет «Колорадо»

не хочет, чтобы «Тампа» выиграла третий подряд.

– Смотрите ли финал Кубка Стэнли?

– Да, смотрю обзоры матчей. Но у меня нет никаких предпочтений. Просто приятно смотреть. Обе команды показывают высокий уровень игры и забивают зрелищные голы.

– Как думаете, «Тампа» сравняет счет?

– Учитывая то, что шестая игра будет у них дома, я полагаю, что так и произойдет. Мне кажется, что в серии будет семь игр.

– Насколько крут этот финал, на ваш взгляд?

– Крутой финал. Я думаю, что будет лучше, если выиграет . Мне бы не хотелось, чтобы у «Тампы» было три Кубка подряд.

– Ну да, тем более, что у того же сумасшедший прогресс в этом сезоне. Каким он вам видится со стороны?

– Я не эксперт, но рад за Валеру. У него все здорово идет, он забивает голы и является звездой в составе своей команды, – сказал нападающий «Флориды».

Суперсила «Тампы»-2022 – не творчество в атаке, а заблокированные броски. Никто не бросается под шайбу так, как ее игроки