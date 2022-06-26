Шунин об Овечкине: «Машина! Игрок «Амкала» просто отлетел от него, эпичный момент»

Антон Шунин поделился мыслями об игре за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

В одном из эпизодов первого тайма игрок «Амкала» Майк Крапивников попытался толкнуть хоккеиста, но сам же оказался на газоне в результате столкновения.

«У нас с Саней всегда были хорошие отношения. Накануне матча я написал ему и поздравил с подписанием контракта с «Динамо». Он перезвонил: «Брат, как мне бутсы разбить? Пошел на разминку и натер ноги».

Я отдал ему свои растяжки для бутс и подсказал, что на стадионе есть коробка с горячей водой – ставишь туда бутсы на 10 минут, они становятся мягкими и садятся по ноге.

Перед выходом на поле Саня говорит: «Слушай, иди первый, я за тобой пойду. Не понимаю, что нужно делать: как выбирать половину поля, кто вводит мяч в игру». Я ответил: «Нет, сегодня ты капитан, должен выводить команду. А я с тобой подойду к судьям – без проблем все подскажу».

То, что Саня забил гол – это очень круто, молодец! И, конечно, эпичный момент, когда Майк Крапивников пошел в борьбу в корпус и просто отлетел от него. Машина!

В раздевалке он поблагодарил тренера и всю команду за поддержку и возможность сыграть за «Динамо». Классная история», – сказал вратарь «Динамо».

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