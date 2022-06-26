Глушаков об игре Овечкина за футбольное «Динамо»: «Сказал Саше: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» 

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Денис Глушаков высказался об игре Александра Овечкина за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Если человек талантливый, то он должен быть талантлив во всем.

Я Сашу хорошо знаю и вчера ему тоже сказал: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» Вчера переписывались с ним, посмеялись немного», – сказал полузащитник «Химок».

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